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Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались

38-летняя певица продолжает греться на ярком солнце греческого острова Миконос, сражая поклонников своими формами в откровенных нарядах.

16 июня, 14:43

Фото © Instagram / annasedokova

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в "Инстаграм" новый кадр с отдыха, где продемонстрировала очередной купальник. Звезда надела модный вязаный комплект и расположилась у бассейна.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Певица позировала с невозмутимым лицом, гордо выпрямив спину и хвастаясь плоским животом. При этом бикини знойной артистки настолько обнажало её пышную грудь и бёдра, что поклонники рассмотрели даже то, что не собирались.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Кадр получил более 61 тысячи лайков, и фанаты искренне восхищались эффектной фигурой артистки, которая родила троих детей. Однако откровенный наряд спровоцировал и рассуждения на тему того, что у Анны силиконовая грудь и "подозрительные" складки на теле.

Вау🔥🔥🔥Нереальная красотка❤

martyna__2211

Видео © Instagram / annasedokova

Анечка — молодец, троих родила, а какая красивая фигурка

uvarantonina

Скриншоты © Instagram / annasedokova

Скриншоты © Instagram / annasedokova

Что за жуткие складки😮



stepanbair

У вас силикон?

andreika25

Не остался в стороне и 28-летний супруг звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма. Спортсмен оставил в комментариях у возлюбленной огненные эмодзи. При этом ранее парню пришлось спасать свою избранницу после того, как у той на отдыхе случился отёк Квинке — сильное проявление аллергической реакции. Янис сделал супруге укол, после которого ей стало легче.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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