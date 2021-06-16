Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались
38-летняя певица продолжает греться на ярком солнце греческого острова Миконос, сражая поклонников своими формами в откровенных нарядах.
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в "Инстаграм" новый кадр с отдыха, где продемонстрировала очередной купальник. Звезда надела модный вязаный комплект и расположилась у бассейна.
Певица позировала с невозмутимым лицом, гордо выпрямив спину и хвастаясь плоским животом. При этом бикини знойной артистки настолько обнажало её пышную грудь и бёдра, что поклонники рассмотрели даже то, что не собирались.
Кадр получил более 61 тысячи лайков, и фанаты искренне восхищались эффектной фигурой артистки, которая родила троих детей. Однако откровенный наряд спровоцировал и рассуждения на тему того, что у Анны силиконовая грудь и "подозрительные" складки на теле.
Вау🔥🔥🔥Нереальная красотка❤
Видео © Instagram / annasedokova
Анечка — молодец, троих родила, а какая красивая фигурка
Скриншоты © Instagram / annasedokova
Что за жуткие складки😮
У вас силикон?
Не остался в стороне и 28-летний супруг звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма. Спортсмен оставил в комментариях у возлюбленной огненные эмодзи. При этом ранее парню пришлось спасать свою избранницу после того, как у той на отдыхе случился отёк Квинке — сильное проявление аллергической реакции. Янис сделал супруге укол, после которого ей стало легче.
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