Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в "Инстаграм" новый кадр с отдыха, где продемонстрировала очередной купальник. Звезда надела модный вязаный комплект и расположилась у бассейна.

Фото © Instagram / annasedokova

Певица позировала с невозмутимым лицом, гордо выпрямив спину и хвастаясь плоским животом. При этом бикини знойной артистки настолько обнажало её пышную грудь и бёдра, что поклонники рассмотрели даже то, что не собирались.

Фото © Instagram / annasedokova

Кадр получил более 61 тысячи лайков, и фанаты искренне восхищались эффектной фигурой артистки, которая родила троих детей. Однако откровенный наряд спровоцировал и рассуждения на тему того, что у Анны силиконовая грудь и "подозрительные" складки на теле.

Вау🔥🔥🔥Нереальная красотка❤ martyna__2211

Видео © Instagram / annasedokova

Анечка — молодец, троих родила, а какая красивая фигурка uvarantonina

Скриншоты © Instagram / annasedokova

Что за жуткие складки😮



stepanbair

У вас силикон? andreika25