Дочь голливудского актёра пришла на красную дорожку спустя 30 минут, как собака укусила её за лицо
Девушка позировала перед папарацци как ни в чём не бывало, несмотря на свежие раны.
Дочь Эвана Макгрегора появилась на премьере фильма The Birthday Cake сразу после того, как её выписали из отделения неотложной помощи. Дело в том, что за 30 минут до мероприятия на Клару напала собака и разодрала ей лицо. 25-летняя девушка не запаниковала, а лишь с юмором отнеслась к ситуации, выложив в Instagram фото с больничной койки.
Когда из-за укуса собаки пришлось срочно ехать в больницу, и это за 30 минут до красной дорожки!
Клара не сообщила никаких подробностей о нападении собаки, но, судя по ранам на её лице, история не для слабонервных. Впрочем, дочь голливудского актёра собрала все силы в кулак и позировала для фотографов как ни в чём не бывало. Тем более что девушка вместе с отцом выступили в качестве сопродюсеров фильма.
Криминальная драма The Birthday Cake рассказывает о молодом парне, который пытается выяснить, при каких обстоятельствах умер отец. И спустя 10 лет после его смерти главный герой узнаёт правду, после которой жизнь уже не будет прежней.
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