Дочь голливудского актёра пришла на красную дорожку спустя 30 минут, как собака укусила её за лицо

Дочь Эвана Макгрегора появилась на премьере фильма The Birthday Cake сразу после того, как её выписали из отделения неотложной помощи. Дело в том, что за 30 минут до мероприятия на Клару напала собака и разодрала ей лицо. 25-летняя девушка не запаниковала, а лишь с юмором отнеслась к ситуации, выложив в Instagram фото с больничной койки.

Когда из-за укуса собаки пришлось срочно ехать в больницу, и это за 30 минут до красной дорожки! Клара

Фото © Instagram / claramcgregor

Клара не сообщила никаких подробностей о нападении собаки, но, судя по ранам на её лице, история не для слабонервных. Впрочем, дочь голливудского актёра собрала все силы в кулак и позировала для фотографов как ни в чём не бывало. Тем более что девушка вместе с отцом выступили в качестве сопродюсеров фильма.

Фото © Instagram / claramcgregor

Криминальная драма The Birthday Cake рассказывает о молодом парне, который пытается выяснить, при каких обстоятельствах умер отец. И спустя 10 лет после его смерти главный герой узнаёт правду, после которой жизнь уже не будет прежней.