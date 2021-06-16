Мадонна выложила откровенные фото, но фанаты испугались того, как хирурги растянули её лицо

Мадонна не перестаёт эпатировать публику, несмотря на то что уже разменяла седьмой десяток. "Королева поп-музыки" поделилась в "Инстаграме" откровенными снимками, которые уже стали её визитной карточкой.

Фото © Instagram / madonna

Певица позировала в ванной, примерив чёрное бельё, которое подчёркивало её пышную грудь, направленную прямо в камеру. Звезда убрала волосы назад, надела ободок и добавила ожерелье на шею.

Фото © Instagram / madonna

Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков и не обошлись без комплиментов от преданных поклонников. Но многих заинтересовала не фигура звезды, а форма её головы: скулы артистки выглядели слишком широкими, а нижняя часть, наоборот, суженной. Пользователи решили, что Мадонна переборщила с пластикой и превращается в "инопланетянку".

Кто эта женщина? havelland1969

Фото © Instagram / madonna

Что случилось с формой твоей головы? Слишком много пластики allan07210

Дело в ботоксе? heitorcofferri

Хватит операций, превращаешься в инопланетянку alessioricchiuti