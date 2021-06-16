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Мадонна выложила откровенные фото, но фанаты испугались того, как хирурги растянули её лицо

Звезду заподозрили в чрезмерной пластике, из-за которой она не только изменилась почти до неузнаваемости, но и приобрела неестественные черты лица.

16 июня, 07:03

Фото © Instagram / madonna

Мадонна не перестаёт эпатировать публику, несмотря на то что уже разменяла седьмой десяток. "Королева поп-музыки" поделилась в "Инстаграме" откровенными снимками, которые уже стали её визитной карточкой.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Певица позировала в ванной, примерив чёрное бельё, которое подчёркивало её пышную грудь, направленную прямо в камеру. Звезда убрала волосы назад, надела ободок и добавила ожерелье на шею.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков и не обошлись без комплиментов от преданных поклонников. Но многих заинтересовала не фигура звезды, а форма её головы: скулы артистки выглядели слишком широкими, а нижняя часть, наоборот, суженной. Пользователи решили, что Мадонна переборщила с пластикой и превращается в "инопланетянку".

Кто эта женщина?

havelland1969

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Что случилось с формой твоей головы? Слишком много пластики

allan07210

Дело в ботоксе?

heitorcofferri

Хватит операций, превращаешься в инопланетянку

alessioricchiuti

Однако трансформации внешности не мешают "королеве" на любовном поприще. Мадонна встречается с танцором Ахламаликом Уильямсом, который моложе её на 35 лет.

Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться

Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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