Что годы после сериала "Не родись красивой" сделали с Нелли Уваровой и другими актёрами

Недавно актриса Нелли Уварова появилась в эфире шоу "Вечерний Ургант" и шокировала зрителей новой внешностью — прямо как её героиня Катя Пушкарёва, которая по сюжету сериала "Не родись красивой" изменилась до неузнаваемости. Что стало с актёрами, сыгравшими в телехите 2005 года, — смотрите в нашей подборке.

Екатерина Пушкарёва / Нелли Уварова

Фото © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / "Вечерний Ургант"

Роль "очаровательной дурнушки" в российской версии колумбийского сериала принесла Нелли всенародную славу и любовь. Через год вышла первая полнометражная картина с её участием ("Я остаюсь" Карена Оганесяна), но сериалы, наряду с театром, так и остались главным двигателем её карьеры ("Атлантида", "Адаптация", "Последний министр"). Нелли замужем (второй раз) и воспитывает сына и дочь.

Андрей Жданов / Григорий Антипенко

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / antipenko_ofsait

Роль Жданова сделала Антипенко по-настоящему популярным. Но, несмотря на успешную карьеру в кино и на ТВ, большую часть своих творческих сил актёр оставляет на театральных подмостках. Официально женился дважды, но жил в гражданском браке ещё и с актрисой Юлией Такшиной, с которой познакомился на съёмках "Не родись красивой". Отец четырёх сыновей.

Роман Малиновский / Пётр Красилов

Скриншоты видео © YouTube / "Леся", "Кубань 24"

Всю свою карьеру Красилов посвятил театру и сериалам. "Не родись красивой" — одна из его первых работ на телевидении, а последней на данный момент стал проект "100янов" 2019 года. В 2005 году актёр во второй раз женился и чуть позже стал отцом. Сейчас он поддерживает отношения и со своей первой семьёй, где растёт его сын.

Татьяна Пончева / Юлия Куварзина

Скриншоты видео © YouTube / MAX992172, TV Center

Сериал "Не родись красивой" сделал Куварзиной имя: её стали приглашать на съёмки гораздо активнее, чем раньше. В 2007 году актрису утвердили на одну из главных ролей в "Ворониных". Позже она приняла участие ещё в нескольких заметных проектах. В 2008-м актриса вышла замуж и стала мамой, но спустя некоторое время развелась. В какой-то момент она решила избавиться от лишнего веса и с 2013 года сбросила 22 кг. В 2020-м из-за всеобщего карантина Юлия осталась без работы: единственным источником её дохода были выплаты из государственного театра. Сейчас она снова снимается.

Кира Воропаева / Ольга Ломоносова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / olgalomonosovaa

Благодаря успеху "Не родись красивой" Ломоносова стала настоящей звездой. Она снялась во множестве фильмов и сериалов. В 2019 году вышел проект "Лучше, чем люди" — первый российский сериал, купленный Netflix, в котором она тоже приняла участие. Ольга живёт гражданским браком с режиссёром Павлом Сафоновым, от которого родила троих детей.

Александр Воропаев / Илья Любимов

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons / Zimin.V.G.

Любимов входит в число самых востребованных артистов российского кино. А началось всё с сериала "Не родись красивой", который в одночасье сделал его знаменитым. Актёр серьёзно увлекается сочинением музыки. А ещё он очень религиозный человек и свою вторую жену — коллегу по цеху Екатерину Вилкову — повстречал в храме. Сейчас они воспитывают двоих детей.

Маша Тропинкина / Мария Машкова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / masha_mashkova_official

На счету Марии — роли в полнометражных лентах и сериалах. После "Не родись красивой" она упрочила свой успех в "Талисмане любви", где сыграла отрицательного персонажа. А в 2018 году вышел сериал "Света с того света", где ей досталась главная роль. Первым мужем Машковой стал актёр Артём Семакин, её партнёр по сериалу "Не родись красивой", но супруги прожили вместе недолго. В 2009-м актриса снова вышла замуж. Сейчас у пары двое детей.

Вика Клочкова / Юлия Такшина

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / uliatakshina

Актриса жаловалась, что образ Вики повлиял на её карьеру: режиссёры стали звать её на похожие роли. Поэтому она искренне радовалась другим амплуа — сотрудницы МЧС, сказочной героини, прокурора, любящей матери. В 2012-м актрису утвердили на роль в сериале "Кухня". Девушка шесть лет прожила в гражданском браке с Григорием Антипенко и родила ему двоих сыновей. Сейчас Такшина играет в театре и продолжает сниматься.

Милко Вуканович / Виталий Егоров

Фото © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / "Мир 24"

Кино для Егорова всегда было на втором плане: он нашёл себя в театре, причём не только как актёр, но и как педагог. Впрочем, в сериалах (в той же "Кухне") и фильмах он тоже снимается регулярно. Исполнитель роли Милко женат, воспитывает двоих детей.

Николай Зорькин / Артём Семакин

Скриншот видео © YouTube / Tatyana Dubinsky. Фото © "Кинопоиск"