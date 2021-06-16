24-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) стал гостем шоу "В гостях у Гордона", где раскрыл своё отношение к религии. Мать исполнителя после развода с его отцом стала много времени проводить в православной церкви, куда водила маленького Ивана с братом. Затем стала заниматься иконописью и реставрацией икон. Музыкант заявил, что в детстве даже хотел стать священником и до сих пор очень любит православную культуру, но при этом ему интересно посещать храмы разных конфессий. Однако на вопрос, верит ли сейчас в Бога, ответил: "В том понимании, в котором это видит религия, высшие силы вряд ли существуют". Но отметил, что у "всего есть творец".

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона"

Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился и читал там какой-нибудь акафист, Евангелие, а потом шёл и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве, лет в пять, стать священником, чуть ли не монахом Face

Фото © Instagram / facepublicenemy

Также парень рассказал, что после у его мамы диагностировали шизофрению и один раз, когда её состояние сильно ухудшилось, она лечилась в клинике. У женщины наблюдались мания преследования, голоса в голове, неадекватное поведение. Поэтому за Иваном стали присматривать бабушка с дедушкой. Однако они с братом всё равно нередко оставались голодные, так как семья была поглощена своими делами и не заботилась о том, чтобы как следует кормить детей.

У бабушки советский менталитет, в воспитании плохо разбирается. Оно было в духе: "Мы тебя кормим, мы тебя поим, ты у нас живёшь, что тебе ещё надо? Что ты такой из себя весь странный" Face

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона"