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Учителя, эскортницы, рабочие: какие ещё профессии у участников "Дома-2"

О том, что на "Доме-2" были и порноактрисы, и девушки из эскорт-услуг, известно давно — этим как раз сложно удивить, всё же считывается по внешности. А вот то, что под "личиной" гламура, пиара и хайпожорства скрываются люди с самыми обычными профессиями, это, конечно, удивительно.

18 июня, 21:40
<p>Коллаж LIFE. Фото © insragram / <a href="https://www.instagram.com/mayyadonz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mayyadonz</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CQBRAlGAqQ8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">air_boy_88</a></p>

Коллаж LIFE. Фото © insragram / mayyadonz, air_boy_88

Зато кубики

Фото © insragram / air_boy_88

Фото © insragram / air_boy_88

Алексей Кудряшов — по образованию учитель физкультуры. Штанга и гантели не просто его увлечение, а образ жизни. Собственно, кроме отличной физической формы, никто из участников в нём ничего не разглядел. Он не раз дрался с другими парнями, его задерживали пьяным, девушки бросали его по причине финансовой несостоятельности. Зато кубики... В этом, пожалуй, вся суть телепроекта.

Мамина дочка

Фото © insragram / afrikantovamary

Фото © insragram / afrikantovamary

Можно сказать, что Марию Африкантову на "Дом-2" привела собственная мать. Это удивительная женщина. Сама она из московской профессорской семьи, но к своим 50 годам решила самореализоваться в телепроекте. Там она учила молодых уму-разуму и давала наставления о том, "как надо клеить мужиков". Примечательно, что дочь после школы она отправила учиться в МИСиС — Мария Африкантова по образованию металлург. А потом они вместе оказались в реалити-шоу.

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Мужлан

Фото © insragram / yabbarov_555

Фото © insragram / yabbarov_555

Илья Яббаров — один из самых скандальных участников "Дома-2". Его выгоняли за грубость по отношению к девушкам, но затем он выпрашивал прощения и возвращался. Он позиционирует себя как музыканта, хотя образования у него нет — он простой слесарь. Репертуар соответствующий...

Даёт добро

Фото © insragram / mayyadonz

Фото © insragram / mayyadonz

Майа Донцова окончила Таможенную академию. Она юрист в области таможенного права. В отличие от той же Африкантовой, девушка успела поработать по профессии. Целый год она продержалась в Следственном комитете. Видимо, там она и поняла, что совсем не создана для системной работы... А может, и для работы вообще. Пять лет назад она пришла на "Дом-2", и теперь её работа — шоу-бизнес.

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Надо подкачаться

Фото © insragram / saimon_mardanshin

Фото © insragram / saimon_mardanshin

Похоже, что физрук — это самая распространённая профессия среди мужской половины шоу "Дом-2". Ещё один качок, который запомнился зрителям лишь избиением девушки, — Саймон Марданшин. Этот парень приехал из Томска, где учился на учителя физкультуры. А избил он Марго Овсянникову, когда узнал, что она "эскортница".

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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