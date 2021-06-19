Учителя, эскортницы, рабочие: какие ещё профессии у участников "Дома-2"
О том, что на "Доме-2" были и порноактрисы, и девушки из эскорт-услуг, известно давно — этим как раз сложно удивить, всё же считывается по внешности. А вот то, что под "личиной" гламура, пиара и хайпожорства скрываются люди с самыми обычными профессиями, это, конечно, удивительно.
Зато кубики
Фото © insragram / air_boy_88
Алексей Кудряшов — по образованию учитель физкультуры. Штанга и гантели не просто его увлечение, а образ жизни. Собственно, кроме отличной физической формы, никто из участников в нём ничего не разглядел. Он не раз дрался с другими парнями, его задерживали пьяным, девушки бросали его по причине финансовой несостоятельности. Зато кубики... В этом, пожалуй, вся суть телепроекта.
Мамина дочка
Фото © insragram / afrikantovamary
Можно сказать, что Марию Африкантову на "Дом-2" привела собственная мать. Это удивительная женщина. Сама она из московской профессорской семьи, но к своим 50 годам решила самореализоваться в телепроекте. Там она учила молодых уму-разуму и давала наставления о том, "как надо клеить мужиков". Примечательно, что дочь после школы она отправила учиться в МИСиС — Мария Африкантова по образованию металлург. А потом они вместе оказались в реалити-шоу.
Мужлан
Фото © insragram / yabbarov_555
Илья Яббаров — один из самых скандальных участников "Дома-2". Его выгоняли за грубость по отношению к девушкам, но затем он выпрашивал прощения и возвращался. Он позиционирует себя как музыканта, хотя образования у него нет — он простой слесарь. Репертуар соответствующий...
Даёт добро
Фото © insragram / mayyadonz
Майа Донцова окончила Таможенную академию. Она юрист в области таможенного права. В отличие от той же Африкантовой, девушка успела поработать по профессии. Целый год она продержалась в Следственном комитете. Видимо, там она и поняла, что совсем не создана для системной работы... А может, и для работы вообще. Пять лет назад она пришла на "Дом-2", и теперь её работа — шоу-бизнес.
Надо подкачаться
Фото © insragram / saimon_mardanshin
Похоже, что физрук — это самая распространённая профессия среди мужской половины шоу "Дом-2". Ещё один качок, который запомнился зрителям лишь избиением девушки, — Саймон Марданшин. Этот парень приехал из Томска, где учился на учителя физкультуры. А избил он Марго Овсянникову, когда узнал, что она "эскортница".
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