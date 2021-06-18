Экс-вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев признался, что отправил свою 17-летнюю дочь Ксению в реабилитационный центр после того, как её поймали при попытке продать наркотики. Что же случилось с девочкой после смерти её матери, которая разбилась в страшной аварии?

Перелом

Фото © Фонтанка

Проблемы во взаимоотношениях с дочерью у Малафеева начались ещё десять лет назад, когда его жена Марина Малафеева погибла в ДТП. Она возвращалась домой на своём Bentley и, превысив скорость, вылетела с проезжей части. Автомобиль перевернулся и влетел в дерево. Женщина была не пристёгнута и погибла практически мгновенно.

Фото © Фонтанка

Ксюша была копией мамы, с ней у неё была очень тесная связь. Когда Марины Малафеевой не стало, мир девочки просто рухнул. Уже через год Малафеев привёл в дом новую женщину, сразу обозначив, что не искал детям новую маму, а искал себе новую жену. Казалось бы, обеспеченная семья, отец — известный спортсмен, хорошо зарабатывает, живи и радуйся, но у Ксюши не было главного — опоры, человека, который её понимает.

Я сама хочу добиться, хочу быть как мой отец, независимой, целеустремлённой. Родители часто не понимают меня, пытаются учить чему-то, навязывать свои стандарты жизни, рассказывать о том, как правильно жить, как неправильно, какие песни писать, что выкладывать в "Инстаграме". Меня это жутко напрягает и бесит, хочется делать всё наоборот Ксения Малафеева

Мачеха

Кадр из видео YouTube / Первый канал

Вячеслав сам признался, что не сумел ликвидировать эту дистанцию. Мачеха старалась позаботиться о девочке, но у неё вскоре родился собственный ребёнок от Малафеева, и заменить Ксении маму она так и не смогла. Винить её в этом не стоит, она многое сделала для девочки. Именно Екатерина Малафеева спасла Ксюшу от анорексии, когда её вес уже достиг 23 кг.

В ту ночь, когда мы отправляли её в реабилитационный центр, мы с ней разговаривали часа два. Я пытался понять, что мы упустили, но ничего не нащупал... Вячеслав Малафеев

Ксении многое позволяли с самого раннего детства, а в итоге доступ к взрослым развлечениям стал ящиком Пандоры. Девочка очень рано познала алкоголь, наркотики и сексуальные отношения. Ребёнок почувствовал себя взрослым, и попытки ограничить её воспринимались как покушение на свободу и самовыражение.

Искушения

Кадр из видео YouTube / Первый канал

Начался протест. Она решила, что сможет жить одна, и с головой погрузилась в загульные вечеринки со сверстниками, а свой развязный образ жизни транслировала в социальные сети. Количество подписчиков росло, по-другому и быть не могло: людям было любопытно, до чего докатится дочь известного футболиста. Ксюша же думала, что это и есть успех.

Фото © Instagram/officialmalafeeva

Отец считает, что с наркотиками его дочь просто подставили, чтобы "срубить бабла с богатенького папы". Это действительно похоже на правду, ведь так рисковать ради двух тысяч рублей девочке не имело смысла. Отец обеспечивал её гораздо большими суммами. Но взяли с поличным. И пригрозили 12 годами лишения свободы. Ксюша испугалась и согласилась лечь в клинику. Сейчас её дело ведут дорогостоящие адвокаты, которых нанял Малафеев.

Претензии

Кадр из видео YouTube / Первый канал

В откровенном интервью Ксении Собчак Малафеев с обидой высказал свои претензии к дочери. Он обвинил её в том, что она не бывает на могиле у матери, в том, что она использовала их с Екатериной спальню для любовных утех, в том, что песни, которые она записывает и поёт для своих подписчиков в "Инстаграме", — неправильные, в том, что она испортила отношения с братом, продав его сумку, в том, что она всю жизнь была избалованной.

Кадр из видео YouTube / Первый канал

Говоря всё это, футболист даже ёрничал и гримасничал, язвительно изображая свою дочь. В нём будто говорил обиженный подросток. Собственно, ему было бы трудно возразить, если бы это не были слова отца по отношению к несовершеннолетней дочери. Она — проблемный ребёнок, который потерял опору и не устоял перед многочисленными искушениями, против которых большинство взрослых не выстоит. Он — строгий, жёсткий, но в то же время инфантильный мужчина, который пока не может выстроить баланс. С мачехой у Ксюши вроде бы неплохие отношения, но она всё равно не мама.

Запутался

Кадр из видео YouTube / Первый канал

Малафеев не скрывает, что обижен на дочь из-за её поступков, но тут же признаёт, что не должен злиться. Его разрывают противоречия, и ситуацию не изменят деньги, психологи, продюсеры и гадалки, к которым он в отчаянии обращался. Он явно запутался, раз решил ответить дочери тем же способом, которым она доставляет ему невыносимую боль, — публичностью. Его боль тоже можно понять, но исправить дочь он сможет, лишь исправив себя. Что ему сейчас нужно, так это ангельское терпение, которое позволит пережить очередной трудный период в жизни семьи.