Губерниев решил окончательно добить плачущую Бузову, продолжив насмехаться над ней в соцсетях
Так, журналист вспоминает некомпетентность инста-дивы в эфире и зависимость, вопрос о которой довёл её до слёз.
46-летний спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо имени Бузовой и не вставить свою ремарку. Инстаграм "Матч ТВ" шутливо поблагодарил Ольгу за поддержку, без которой сборная бы не выиграла у финнов. В ролике футболисты смотрят пламенную речь девушки, которая вдохновила их перед матчем. "Спасибо Оле за победу на футболе", — подписали под роликом СММ-специалисты.
Фото © Instagram / matchtv_channel
На что Дмитрий Губерниев ответил в своей манере: "Отдых в местечке Коньяк ждёт счастливых обладателей путёвок". Так спортивный комментатор намекнул на скандал, который произошёл во время его прямого эфира с Бузовой. В ответ на вопрос о том, перестала ли она пить коньяк по утрам, инста-дива разрыдалась и обругала журналиста. В этот раз ему тоже досталось от поклонников девушки: "Сам похож на алкаша дядю Вадю со двора", "Ты бы тоже выпил, а то злой как падла", "Вы дно из дна!"
Впрочем, и у журналиста тоже нашлось много сторонников. Его высказывание понравилось более тысячи человек, а под ним собралось немало солидарных комментариев. "Нафига она в эфир вышла в таком виде? Надо ж было закусить хоть", "Да Бузова же не просыхает", "Обожаю шутки Губерниева. Всегда в тему", — писали пользователи "Инстаграма".
Это не первый раз, когда спортивный комментатор прошёлся по скандалу с Ольгой Бузовой. В сториз он часто выкладывает шутки на тему "тренера" Эфроса и коньяка, а однажды даже поделился видео, на котором он устроил дикие пляски, намекая на победу над инста-дивой. А в интервью "Спорт-Экспрессу" Губерниев признался, что хотел бы спеть с девушкой кавер на песню группы "Сектор Газа" "Вечером на лавочке" и снять совместный клип.
Фото © Instagram / guberniev_dmitry
Эта песня могла бы расцвести доселе невиданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поём
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