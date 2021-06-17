"Человек с бревна": Экс-звезда "Дома-2" разнесла Бородину, рассказав, как та допекла своего мужа
Отношения ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым сейчас под пристальным вниманием пользователей, которые заметили, что у пары наметился серьёзный разлад. Супруги перестали появляться вместе, зато бизнесмен начал проводить время с экс-участницами телестройки.
27-летняя экс-звезда "Дома-2" Лера Фрост, которую недавно заметили в обществе мужа Ксении, решила высказаться о сложившейся ситуации. Девушка, обильно приправляя свою речь бранными словами, сообщила, что Бородина допекла супруга ревностью и их чувства действительно угасли. Также она попыталась оправдаться, заявив, что непричастна к разрыву. "У меня никогда с ним ничего не было", — отметила Фрост, говоря о Курбане.
Человек с бревна. Человек, который мужа своего допекла. Ну кто она? <...> У неё патологическая ревность к нему. Сколько мы с Курбаном пересекались <...>, человек всегда от всех шарахался. Видимо в такие тиски загнала мужика, что уже всё, до свидания. <...> Произошла такая ситуация... То есть я вижу, что ничего там уже нет
Однако у пользователей по-прежнему масса сомнений. Недавно появилось видео, как Фрост веселится с Курбаном на квартирнике поэтессы Анны Егорян. В этот же день отмечала день рождения дочь Ксении Бородиной от первого брака, но Омаров не пошёл на праздник, лишь поздравил девочку в соцсетях. А после творческого вечера бизнесмен уехал вместе с Фрост в одной машине.
При этом Ксения Бородина старается не выносить сор из избы, лишь делает грустные намёки на то, что не всё в этой жизни можно простить. Однако своего отношения к Фрост не скрывает, называя её эскортницей, пишет телеграм-канал "Куртяник". А сам Омаров в разгар страстей опубликовал в "Инстаграме" пост, где говорит о лицемерных людях, пользующихся доверием. "Благодаря высоким технологиям всё это легко вскрывается. Играть двойную игру безнаказанно становится сложнее. Огорчает лишь одно, что вы навсегда разочаруетесь в людях и больше не будете прежним", — написал бизнесмен, и пользователи решили, что эти слова адресованы Фрост.
WOW-stars
"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки
сегодня в 08:44
Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались
вчера в 14:43
"Садился и читал Евангелие": Рэпер Face признался, что хотел стать священником
вчера в 12:19
Комментариев: 0