27-летняя экс-звезда "Дома-2" Лера Фрост, которую недавно заметили в обществе мужа Ксении, решила высказаться о сложившейся ситуации. Девушка, обильно приправляя свою речь бранными словами, сообщила, что Бородина допекла супруга ревностью и их чувства действительно угасли. Также она попыталась оправдаться, заявив, что непричастна к разрыву. "У меня никогда с ним ничего не было", — отметила Фрост, говоря о Курбане.

Видео © Telegram / "Курятник"

Человек с бревна. Человек, который мужа своего допекла. Ну кто она? <...> У неё патологическая ревность к нему. Сколько мы с Курбаном пересекались <...>, человек всегда от всех шарахался. Видимо в такие тиски загнала мужика, что уже всё, до свидания. <...> Произошла такая ситуация... То есть я вижу, что ничего там уже нет Лера Фрост

Фото © Instagram / lerafrost, borodylia

Однако у пользователей по-прежнему масса сомнений. Недавно появилось видео, как Фрост веселится с Курбаном на квартирнике поэтессы Анны Егорян. В этот же день отмечала день рождения дочь Ксении Бородиной от первого брака, но Омаров не пошёл на праздник, лишь поздравил девочку в соцсетях. А после творческого вечера бизнесмен уехал вместе с Фрост в одной машине.

Видео © Telegram / "Курятник"