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В Москве увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 24 тысяч мест

Приём горожан, заразившихся инфекцией, ведут 16 стационаров, две детские больницы, резервные госпитали и родеры на территориях восьми городских клиник.

19 июня, 07:41
<p>Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

В Москве планируется в ближайшие две недели довести количество коек для заболевших ковидом с почти 17 тысяч до 24 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, планируется задействовать ресурсы многопрофильных клиник и федеральных центров. Увеличение коечного фонда будет осуществлено в течение двух недель.

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"К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тысяч коек. Приём пациентов с CoViD-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч", — объяснила Ракова, её слова приводит сайт mos.ru.

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Напомним, ранее власти Москвы сообщили, что плановая госпитализация только привитых от коронавируса москвичей является вынужденной мерой и будет действовать около месяца. Новые меры направлены исключительно на защиту пациентов от коронавируса, а горожане с противопоказаниями к вакцинации будут получать помощь в обычном порядке.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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