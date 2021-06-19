В Москве увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 24 тысяч мест

В Москве планируется в ближайшие две недели довести количество коек для заболевших ковидом с почти 17 тысяч до 24 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, планируется задействовать ресурсы многопрофильных клиник и федеральных центров. Увеличение коечного фонда будет осуществлено в течение двух недель.

"К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тысяч коек. Приём пациентов с CoViD-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч", — объяснила Ракова, её слова приводит сайт mos.ru.