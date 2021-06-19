Один рабочий погиб в результате выброса метана на шахте в Кузбассе
По предварительной информации, ещё два горняка пострадали, самостоятельно эвакуировались 139 человек. Отмечается, что взрыва и возгорания после инцидента не было, прокуратура проводит проверку.
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Один рабочий погиб, два пострадали в результате выброса метана с последующим обрушением породы в шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Выброс газа случился около 06:15 по местному времени в шахте "Анжерская-Южная". Отмечается, что самостоятельно из шахты эвакуировались 139 человек. Взрыва и возгорания после инцидента не было.
Как сообщает ТАСС, по факту происшествия прокуратура начала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Для координации работы сотрудников правоохранительных органов на место ЧП выехали заместитель прокурора и прокурор Кемеровского района.
Шахта "Анжерская-Южная" является банкротом с 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. При этом на предприятии продолжается добыча угля.
Ранее взрыв произошёл на золотодобывающей шахте в Бурятии. В момент происшествия в руднике находилось восемь человек. По предварительным данным, причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности. Лайф публиковал фото с места происшествия.
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