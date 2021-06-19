Изнасиловал, а потом зарезал: Лайф узнал подробности жестокого убийства американской студентки в Нижегородской области
Подозреваемый в расправе уже задержан. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим.
Фото © LIFE
Убийца американской студентки Кэтрин Сироу нанёс ей три колото-резаных ранения, а перед расправой изнасиловал свою жертву. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Отмечается, что подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, хулиганство и разбой. Как уточнил источник Лайфа, злоумышленника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один.
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Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За несколько часов до исчезновения американка попала на камеры.
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