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Изнасиловал, а потом зарезал: Лайф узнал подробности жестокого убийства американской студентки в Нижегородской области

Подозреваемый в расправе уже задержан. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим.

19 июня, 06:39
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Убийца американской студентки Кэтрин Сироу нанёс ей три колото-резаных ранения, а перед расправой изнасиловал свою жертву. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Отмечается, что подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, хулиганство и разбой. Как уточнил источник Лайфа, злоумышленника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один.

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Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За несколько часов до исчезновения американка попала на камеры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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