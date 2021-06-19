Убийца американской студентки Кэтрин Сироу нанёс ей три колото-резаных ранения, а перед расправой изнасиловал свою жертву. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Отмечается, что подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, хулиганство и разбой. Как уточнил источник Лайфа, злоумышленника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один.