Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе
Всего на борту находилось 19 человек, пятнадцати из них сейчас оказывается медицинская помощь.
В результате крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области погибло 4 человека. Лайф публикует список жертв.
- Шейкин — командир воздушного судна
- Никитин — второй пилот
- Новгородцев В. Г. — парашютист
- Рыбальченко А. С. — парашютист
Как стало известно Лайфу, погибший Рыбальченко известен в том числе своим прыжком с парашютом с флагом России, который он совершил в июле прошлого года. Всего он прыгнул с парашютом более 3500 раз. А на счету Новгородцева 4500 прыжков. Отмечается, что свою карьеру парашютиста он начал в 1999 году.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Как стало известно Лайфу, борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
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