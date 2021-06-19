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Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

Всего на борту находилось 19 человек, пятнадцати из них сейчас оказывается медицинская помощь.

19 июня, 05:54
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области погибло 4 человека. Лайф публикует список жертв.

  1. Шейкин — командир воздушного судна
  2. Никитин — второй пилот
  3. Новгородцев В. Г. — парашютист
  4. Рыбальченко А. С. — парашютист
Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Как стало известно Лайфу, погибший Рыбальченко известен в том числе своим прыжком с парашютом с флагом России, который он совершил в июле прошлого года. Всего он прыгнул с парашютом более 3500 раз. А на счету Новгородцева 4500 прыжков. Отмечается, что свою карьеру парашютиста он начал в 1999 году.

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Как стало известно Лайфу, борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса сообщил о состоянии пострадавших при крушении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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