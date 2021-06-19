Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

Как стало известно Лайфу, погибший Рыбальченко известен в том числе своим прыжком с парашютом с флагом России, который он совершил в июле прошлого года. Всего он прыгнул с парашютом более 3500 раз. А на счету Новгородцева 4500 прыжков. Отмечается, что свою карьеру парашютиста он начал в 1999 году.