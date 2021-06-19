Четыре человека погибли при крушении самолёта в Кузбассе

В Кемеровской области потерпел крушение самолёт Л-410, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

"Самолёт L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", — говорится в сообщении.

РИА "Новости" приводит другие данные — 18 пострадавших и двое погибших, оба пилоты.