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Четыре человека погибли при крушении самолёта в Кузбассе

Также известно о нескольких пострадавших. По предварительным данным, на борту находились парашютисты.

19 июня, 04:30

В Кемеровской области потерпел крушение самолёт Л-410, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

"Самолёт L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", — говорится в сообщении.

РИА "Новости" приводит другие данные — 18 пострадавших и двое погибших, оба пилоты.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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