Четыре человека погибли при крушении самолёта в Кузбассе
Также известно о нескольких пострадавших. По предварительным данным, на борту находились парашютисты.
В Кемеровской области потерпел крушение самолёт Л-410, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
"Самолёт L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", — говорится в сообщении.
РИА "Новости" приводит другие данные — 18 пострадавших и двое погибших, оба пилоты.
"Аплодисменты и резкое торможение": Пассажир выкатившегося в Симферополе самолёта рассказал Лайфу о жёсткой посадке
Лента новостей
Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку нашли мёртвой
сегодня в 04:25
Четыре года копили на чёрный день: Под Новосибирском мошенницы прочитали пожилой паре стихи и украли миллион рублей
сегодня в 04:04
Слышны взрывы: На заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар
сегодня в 03:42
Новость дополняется
Комментариев: 0