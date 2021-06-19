НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Слышны взрывы: На заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар

В МЧС рассказали, что загоревшиеся покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины.

19 июня, 03:42

Фото © LIFE

На заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Новосибирске произошёл крупный пожар на территории металлургического завода имени Кузьмина, там горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Идёт распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины", — рассказали в МЧС.

В небе клубы чёрного дыма: Мощный пожар охватил металлобазу в московской Некрасовке

В небе клубы чёрного дыма: Мощный пожар охватил металлобазу в московской Некрасовке

Также слышны взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Лайф показывал видео мощного пожара на территории машиностроительного завода в Подмосковье, снятое с дрона.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четыре года копили на чёрный день: Под Новосибирском мошенницы прочитали пожилой паре стихи и украли миллион рублей

сегодня в 04:04

В Костроме наградили местных жителей, вытащивших троих детей из огненного пекла

17 июня, 22:46

Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку нашли мёртвой

сегодня в 04:25
Life

Четыре человека погибли при крушении самолёта в Кузбассе

сегодня в 04:30

Байден не хочет верить, что ему запретят причащаться в католических храмах

сегодня в 03:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1