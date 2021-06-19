На заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Новосибирске произошёл крупный пожар на территории металлургического завода имени Кузьмина, там горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Идёт распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины", — рассказали в МЧС.

Также слышны взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, пострадавших нет.