Слышны взрывы: На заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар
В МЧС рассказали, что загоревшиеся покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины.
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В Новосибирске произошёл крупный пожар на территории металлургического завода имени Кузьмина, там горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Горят покрышки на площади 200 квадратных метров. Идёт распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины", — рассказали в МЧС.
Также слышны взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Лайф показывал видео мощного пожара на территории машиностроительного завода в Подмосковье, снятое с дрона.
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