"Вода не уходит": Посёлок под Ялтой охватило мощное наводнение
На месте работают экстренные службы, возможна эвакуация местных жителей.
Кадр видео © Instagram / yanina_yalta_official
Посёлок под Ялтой охватило мощное наводнение. Видео © Instagram / yanina_yalta_official
Посёлок городского типа Кореиз, который входит в городской округ Ялта, по-прежнему борется со стихией. Сильные потоки воды продолжают литься по улицам. Об этом сообщила в "Инстаграме" глава администрации Ялты Янина Павленко.
В настоящее время на месте ЧП усиленно трудятся экстренные службы, сотрудники МЧС и местной администрации обходят жилые дома. Отметим, что в Кореизе сейчас нет света, специалисты тем временем выясняют, в чём причина такого мощного потока воды.
"Сложная обстановка в Кореизе. Вода не уходит. Подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов! Прошу местных жителей быть на связи с ЕДДС! Если потребуется — будем эвакуировать людей. Пункт обогрева в районе терроргана", — написала Павленко, прикрепив видео с места событий.
Кореиз находится совсем рядом с самой Ялтой, в посёлке проживает более пяти тысяч человек.
Напомним, 18 июня из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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