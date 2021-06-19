Посёлок под Ялтой охватило мощное наводнение. Видео © Instagram / yanina_yalta_official

Посёлок городского типа Кореиз, который входит в городской округ Ялта, по-прежнему борется со стихией. Сильные потоки воды продолжают литься по улицам. Об этом сообщила в "Инстаграме" глава администрации Ялты Янина Павленко.

В настоящее время на месте ЧП усиленно трудятся экстренные службы, сотрудники МЧС и местной администрации обходят жилые дома. Отметим, что в Кореизе сейчас нет света, специалисты тем временем выясняют, в чём причина такого мощного потока воды.

"Сложная обстановка в Кореизе. Вода не уходит. Подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов! Прошу местных жителей быть на связи с ЕДДС! Если потребуется — будем эвакуировать людей. Пункт обогрева в районе терроргана", — написала Павленко, прикрепив видео с места событий.

Кореиз находится совсем рядом с самой Ялтой, в посёлке проживает более пяти тысяч человек.