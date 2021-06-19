Английские и шотландские фанаты устроили массовые беспорядки после матча на Евро
А вот сама встреча национальных сборных выдалась не такой напряжённой и закончилась нулевой ничьей.
Английские и шотландские фанаты устроили массовые беспорядки после матча на Евро. Видео © Соцсети
В Лондоне фанаты футбольных сборных Англии и Шотландии устроили массовые беспорядки до и после игры второго тура группового этапа Евро-2020.
Весь день пьяные и агрессивные болельщики устраивали потасовки в разных районах города. Стоит отметить, что на улицах Лондона было очень много фанатов обеих сборных, по некоторым данным, из Шотландии туда прибыло около 20 тысяч человек. Стычки, сопровождавшиеся нецензурной бранью, чаще всего заканчивались массовыми драками. При этом лондонская полиция пыталась успокоить разгорячённых болельщиков, однако это не всегда получалось.
Сам матч, проходивший на стадионе "Уэмбли", выдался не таким горячим, как противостояние фанатов, и завершился нулевой ничьей. Таким образом, шотландцы прервали победную серию англичан и набрали первое очко на чемпионатах Европы с 1996 года.
Кадр видео © Соцсети