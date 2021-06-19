Английские и шотландские фанаты устроили массовые беспорядки после матча на Евро

Весь день пьяные и агрессивные болельщики устраивали потасовки в разных районах города. Стоит отметить, что на улицах Лондона было очень много фанатов обеих сборных, по некоторым данным, из Шотландии туда прибыло около 20 тысяч человек. Стычки, сопровождавшиеся нецензурной бранью, чаще всего заканчивались массовыми драками. При этом лондонская полиция пыталась успокоить разгорячённых болельщиков, однако это не всегда получалось.