"Спартак" потроллил ЦСКА после матча Хорватия — Чехия на Евро-2020 и нарвался на ответ
Всё началось с фотографии, на которой запечатлены игроки двух столичных клубов, ныне выступающие за свои сборные на чемпионате Европы.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Пресс-служба московского "Спартака" пошутила над ЦСКА после матча между командами Хорватии и Чехии во втором туре Евро-2020, который завершился со счётом 1:1.
Красно-белые опубликовали в своём твиттере фотографию хавбека "Спартака" чеха Алекса Крала и хорвата Николы Влашича, выступающего за армейский клуб.
Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2021
"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", — гласит подпись к фото.
В свою очередь представители ЦСКА припомнили слова жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог подписать француза Килиана Мбаппе, когда тот ещё был в юном возрасте.
"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", — отметили в пресс-службе армейцев.
Добавим, что в матче между Хорватией и Чехией 23-летний Влашич и 23-летний Крал появились на поле во втором тайме и не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что пресс-служба "Рубина" обратилась к Зареме Салиховой с предложением поработать в казанском клубе.
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