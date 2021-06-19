"Спартак" потроллил ЦСКА после матча Хорватия — Чехия на Евро-2020 и нарвался на ответ

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила над ЦСКА после матча между командами Хорватии и Чехии во втором туре Евро-2020, который завершился со счётом 1:1.

Красно-белые опубликовали в своём твиттере фотографию хавбека "Спартака" чеха Алекса Крала и хорвата Николы Влашича, выступающего за армейский клуб.

Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2021

"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", — гласит подпись к фото.

В свою очередь представители ЦСКА припомнили слова жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог подписать француза Килиана Мбаппе, когда тот ещё был в юном возрасте.

"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", — отметили в пресс-службе армейцев.