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"Спартак" потроллил ЦСКА после матча Хорватия — Чехия на Евро-2020 и нарвался на ответ

Всё началось с фотографии, на которой запечатлены игроки двух столичных клубов, ныне выступающие за свои сборные на чемпионате Европы.

18 июня, 23:51

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила над ЦСКА после матча между командами Хорватии и Чехии во втором туре Евро-2020, который завершился со счётом 1:1.

Красно-белые опубликовали в своём твиттере фотографию хавбека "Спартака" чеха Алекса Крала и хорвата Николы Влашича, выступающего за армейский клуб.

"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", — гласит подпись к фото.

В свою очередь представители ЦСКА припомнили слова жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог подписать француза Килиана Мбаппе, когда тот ещё был в юном возрасте.

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"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", — отметили в пресс-службе армейцев.

Добавим, что в матче между Хорватией и Чехией 23-летний Влашич и 23-летний Крал появились на поле во втором тайме и не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что пресс-служба "Рубина" обратилась к Зареме Салиховой с предложением поработать в казанском клубе.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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