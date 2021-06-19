В УЕФА опровергли отказ от проведения соревнований под своей эгидой в Белоруссии
Там отметили, что матчи с участием национальных команд и клубов пройдут в республике по расписанию.
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Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций на территории Белоруссии в нынешнем году состоятся согласно расписанию. Об этом сообщили в УЕФА.
"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся", — приводит сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций РИА "Новости".
Напомним, ранее оппозиционный Фонд спортивной солидарности страны Белоруссии сообщил, что УЕФА якобы отказался проводить мероприятия под своей эгидой в республике. Они ссылались на заместителя генерального секретаря организации Кевина Ламуро.
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