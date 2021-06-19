В УЕФА опровергли отказ от проведения соревнований под своей эгидой в Белоруссии

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций на территории Белоруссии в нынешнем году состоятся согласно расписанию. Об этом сообщили в УЕФА.

"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся", — приводит сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций РИА "Новости".