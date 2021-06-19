СМИ: Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин совершил самоубийство

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер не из-за оторванного тромба. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, причиной гибели спортсмена стало самоубийство.

По его данным, родные Ишкельдина не подозревали, что мужчина хочет покончить с собой. Его супруга недавно забеременела, о каких-либо долгах известно не было. В карьере также всё было хорошо: весной хоккеист подписал контракт с одним из лидеров российского хоккея с мячом — хабаровским клубом "СКА-Нефтяник".

Уточняется, что Ишкельдин не оставил предсмертной записки. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы.