СМИ: Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин совершил самоубийство
О возможных проблемах в семье и карьере спортсмена ничего неизвестно. Его супруга недавно забеременела, а сам он подписал контракт с ведущим клубом.
Максим Ишкельдин. Фото © Instagram / ishkeldin
Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер не из-за оторванного тромба. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, причиной гибели спортсмена стало самоубийство.
По его данным, родные Ишкельдина не подозревали, что мужчина хочет покончить с собой. Его супруга недавно забеременела, о каких-либо долгах известно не было. В карьере также всё было хорошо: весной хоккеист подписал контракт с одним из лидеров российского хоккея с мячом — хабаровским клубом "СКА-Нефтяник".
Уточняется, что Ишкельдин не оставил предсмертной записки. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы.
Напомним, о смерти Максима Ишкельдина стало известно 5 июня. Его тело нашли в квартире в Новосибирске. Тогда сообщалось, что у спортсмена, предварительно, оторвался тромб. Последний сезон 30-летний хоккеист отыграл в красноярском "Енисее", где стал чемпионом страны в пятый раз. Кроме того, на его счету шесть побед в чемпионатах мира в составе российской сборной. Ишкельдин был действующим игроком национальной команды.
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