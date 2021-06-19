США выводят часть техники с Ближнего Востока из-за России и Китая
В частности, американцы заберут из Саудовской Аравии систему заатмосферного перехвата THAAD, а также сократят число истребителей в регионе.
Фото © ТАСС / AP
США реорганизуют военное присутствие на Ближнем Востоке, так как концентрируют внимание вооружённых сил на вызовах со стороны России и Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Как пишет издание, сокращению военной техники поспособствовала беседа по телефону между министром обороны США Ллойдом Остином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, которая состоялась 2 июня. Большая часть военной техники выводится именно из Саудовской Аравии.
По данным WSJ, американцы заберут из королевства систему заатмосферного перехвата THAAD, а также сократят число истребителей в регионе. Кроме того, Пентагон выводит восемь противоракетных батарей Patriot из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и Иордании. Вместе с тем военные базы в Ираке и Сирии, а также в странах — партнёрах США в Персидском заливе останутся.
"То, что вы видите, является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", — заявили в Министерстве обороны.
Уточняется, что причина отзыва техники также связана с возвращением к более традиционному уровню присутствия США в регионе. Кроме того, американские противоракетные системы нуждаются в обслуживании и ремонте.
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