"И как же нам решить проблему с Марией?": Захарова ответила на заявление Меркель и Макрона о России словами из песни

Когда разглядываю это еэсовское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки", отметила дипломат.