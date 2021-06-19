"И как же нам решить проблему с Марией?": Захарова ответила на заявление Меркель и Макрона о России словами из песни
Когда разглядываю это еэсовское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки", отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из кинофильма "Звуки музыки".
На совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель заявили, что Европа и США должны вести открытый диалог с Россией, несмотря на все сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с официальной Москвой.
"Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией? / А как поймать облако и удержать внизу?" — написала Захарова в своём телеграм-канале, прикрепив видео с песней из фильма и ссылку на перевод текста на русский язык.
Ранее Ангела Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией. По её словам, РФ не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.
Комментариев: 0