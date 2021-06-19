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В украинском отеле нашли и запретили подпольную трансляцию российских телеканалов

А с руководством гостиничного комплекса украинские правоохранители провели разъяснительную беседу.

18 июня, 23:44

Фото © Pixabay

Власти Украины обнаружили трансляцию российских телеканалов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.

В частности, в отеле шла трансляция каналов "Россия 24", ТНТ, НТВ, "Мир" и других.

"По состоянию на 18 июня, иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", — сообщили в Нацсовете Украины.

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С руководством гостиницы правоохранительные органы Украины провели профилактическую беседу.

Вещание десятков российских каналов запрещено на Украине с лета 2014 года. В России неоднократно отмечали, что это недопустимо и нарушает свободу СМИ. К украинским оппозиционным телеканалам в Киеве относятся не лучше. Так, в феврале по решению президента Незалежной Владимира Зеленского прекратили вещание каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их сотрудники создали новый канал, но его заблокировали всего спустя час после выхода в эфир.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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