В украинском отеле нашли и запретили подпольную трансляцию российских телеканалов

"По состоянию на 18 июня, иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", — сообщили в Нацсовете Украины.

Вещание десятков российских каналов запрещено на Украине с лета 2014 года. В России неоднократно отмечали, что это недопустимо и нарушает свободу СМИ. К украинским оппозиционным телеканалам в Киеве относятся не лучше. Так, в феврале по решению президента Незалежной Владимира Зеленского прекратили вещание каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их сотрудники создали новый канал, но его заблокировали всего спустя час после выхода в эфир.