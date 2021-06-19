В России резко выросло число мошеннических сайтов по прохождению техосмотра

За последние полтора месяца резко увеличилось число сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн. Об этом говорят данные компаний InfoSecurity и Softline Company, сообщают СМИ.

Так, с мая было выявлено 500 доменных имён, где есть слово "техосмотр". При этом 9 из 10 таких сайтов предлагают услуги без необходимости посещения станции техобслуживания.

По словам гендиректора компании Кирилла Солодовникова, большинство таких ресурсов являются мошенническими. Они собирают личные данные пользователей и информацию об автомобилях. Затем эти сведения могут быть использованы для других преступных действий. Эксперт предупредил, что в лучшем случае граждане получат фальшивую диагностическую карту и потеряют деньги, в худшем же россиян могут ждать более серьёзные последствия.