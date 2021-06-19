В России резко выросло число мошеннических сайтов по прохождению техосмотра
По словам экспертов, в лучшем случае граждане получат фальшивую диагностическую карту и потеряют деньги, в худшем же россиян могут ждать более серьёзные последствия.
Фото © ТАСС / DPA
За последние полтора месяца резко увеличилось число сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн. Об этом говорят данные компаний InfoSecurity и Softline Company, сообщают СМИ.
Так, с мая было выявлено 500 доменных имён, где есть слово "техосмотр". При этом 9 из 10 таких сайтов предлагают услуги без необходимости посещения станции техобслуживания.
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По словам гендиректора компании Кирилла Солодовникова, большинство таких ресурсов являются мошенническими. Они собирают личные данные пользователей и информацию об автомобилях. Затем эти сведения могут быть использованы для других преступных действий. Эксперт предупредил, что в лучшем случае граждане получат фальшивую диагностическую карту и потеряют деньги, в худшем же россиян могут ждать более серьёзные последствия.
Напомним, ранее Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года. В беседе с Лайфом автоэксперты отметили, что нововведение вряд ли повлечёт разгильдяйство среди большинства водителей. Однако, учитывая нынешние реалии, все будут искать, где подешевле можно проверить состояние авто.
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