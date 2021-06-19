Прикинувшийся инвалидом житель Приморья незаконно получил более 600 тысяч рублей

В Приморском крае местного жителя подозревают в мошенничестве с получением пенсии по инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в июне 2015 года мужчина незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение ПФР. С этим ему помог знакомый за денежное вознаграждение. По уже отработанной преступной схеме житель Приморья ежегодно предоставлял фиктивные документы, а ему ежемесячно переводились выплаты по инвалидности.

"Таким образом, с июня 2015 по август 2020 года подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению", — отметили в ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье "Мошенничество при получении выплат".