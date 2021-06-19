Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс
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Глава ЦИК отметила, что в России созданы все условия для честных выборов: максимально прозрачная избирательная система, наблюдатели, хорошая работа со СМИ и целый ряд других факторов.
Глава Центральной наблюдательной комиссии Элла Памфилова рассказала о ситуации с наблюдателями на грядущих в сентябре выборах. В интервью kp.ru она отметила, что кампания ожидается сложная и конкурентная, поэтому число наблюдателей будет не меньше, чем во время прошлого общероссийского голосования — по поправкам в Конституцию. Тогда их было около полумиллиона.
"Мы, во-первых, партиям оказываем помощь и настоятельно рекомендуем им уже сейчас работать, вовлекать своих сторонников, по крайней мере членов партии, в этот процесс. И в том числе будем подписывать соглашение с Общественной палатой, с институтом уполномоченных по правам человека, Советом по правам человека при Президенте для создания мониторинговых групп. Полагаю, что наблюдателей будет не меньше", — прогнозирует Памфилова.
Глава ЦИК добавила, что в комиссии не боятся наблюдателей, а наоборот, заинтересованы в их работе, ведь живой наблюдатель — гарантия достоверности результата, а основная задача для Центризбиркома состоит в легитимности выборов.
Говоря о возможной явке, Памфилова отметила, что ЦИК не занимается какими-то способами её повышения или искусственной встряской. Дело федерального органа — информировать граждан о кандидатах, партиях и местах для голосования, подчеркнула она.
Также Памфилова пообещала жёстко отреагировать на любые случаи какого-либо принуждения на голосовании. Председатель ЦИК пояснила, что именно Центризбирком был инициатором ужесточения наказания за групповой сговор и нарушения на выборах — вплоть до уголовной ответственности.
"Мы создали все условия для честных выборов, у нас максимально прозрачная избирательная система, плюс наблюдатели, целый ряд других факторов, со СМИ хорошо работаем… У нас теперь QR-кодирование протоколов, то есть очень быстрый их ввод под контроль и документ тут же сканируется. В совокупности… Я скажу так, по-простому. Сейчас в России такие условия во время выборов, что всё тайное очень быстро становится явным. Если кто это ещё не понял, может так получить по рукам, что мало не покажется", — заключила Памфилова.
Напомним, подача документов в избирательные комиссии для регистрации кандидатов начнётся 5 июля и продлится до 4 августа. Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в выборах.