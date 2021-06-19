Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Глава ЦИК отметила, что в России созданы все условия для честных выборов: максимально прозрачная избирательная система, наблюдатели, хорошая работа со СМИ и целый ряд других факторов.

Глава Центральной наблюдательной комиссии Элла Памфилова рассказала о ситуации с наблюдателями на грядущих в сентябре выборах. В интервью kp.ru она отметила, что кампания ожидается сложная и конкурентная, поэтому число наблюдателей будет не меньше, чем во время прошлого общероссийского голосования — по поправкам в Конституцию. Тогда их было около полумиллиона.

"Мы, во-первых, партиям оказываем помощь и настоятельно рекомендуем им уже сейчас работать, вовлекать своих сторонников, по крайней мере членов партии, в этот процесс. И в том числе будем подписывать соглашение с Общественной палатой, с институтом уполномоченных по правам человека, Советом по правам человека при Президенте для создания мониторинговых групп. Полагаю, что наблюдателей будет не меньше", — прогнозирует Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в комиссии не боятся наблюдателей, а наоборот, заинтересованы в их работе, ведь живой наблюдатель — гарантия достоверности результата, а основная задача для Центризбиркома состоит в легитимности выборов.

Говоря о возможной явке, Памфилова отметила, что ЦИК не занимается какими-то способами её повышения или искусственной встряской. Дело федерального органа — информировать граждан о кандидатах, партиях и местах для голосования, подчеркнула она.

Также Памфилова пообещала жёстко отреагировать на любые случаи какого-либо принуждения на голосовании. Председатель ЦИК пояснила, что именно Центризбирком был инициатором ужесточения наказания за групповой сговор и нарушения на выборах — вплоть до уголовной ответственности.