Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Глава ЦИК отметила, что в России созданы все условия для честных выборов: максимально прозрачная избирательная система, наблюдатели, хорошая работа со СМИ и целый ряд других факторов.