В Воронеже на открытии магазина женщины устроили драку за дешёвые подушки

На кадрах видно, как несколько посетительниц в день открытия магазина сначала вступают в словесную перепалку, а потом и вовсе начинают борьбу за товар. Причиной сражения, судя по всему, стала привлекательная стоимость подушек – всего 49 рублей. Загрузив в свои тележки отвоёванные постельные принадлежности, участницы драки гордо разошлись.