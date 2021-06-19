В Воронеже на открытии магазина женщины устроили драку за дешёвые подушки
Загрузив в свои тележки отвоёванные постельные принадлежности, участницы потасовки гордо разошлись.
В Воронеже на открытии магазина женщины устроили драку за подушки. Видео © Telegram / "Воронеж №1"
Жительницы Воронежа устроили массовую потасовку на открытии одного из магазинов. Видео конфликта опубликовал телеграм-канал "Воронеж №1".
На кадрах видно, как несколько посетительниц в день открытия магазина сначала вступают в словесную перепалку, а потом и вовсе начинают борьбу за товар. Причиной сражения, судя по всему, стала привлекательная стоимость подушек – всего 49 рублей. Загрузив в свои тележки отвоёванные постельные принадлежности, участницы драки гордо разошлись.
Ранее Лайф писал о том, что посетитель магазина нанёс себе увечья после того, как его заподозрили в краже.
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