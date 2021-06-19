Гинцбург объяснил, почему вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцинация "Спутником V" не может привести к бесплодию. Специалист отметил, что данный препарат разработан на основе аденовируса, с которым человечество живёт уже очень давно.

"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", — пояснил Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Глава центра Гамалеи добавил, что два компонента "Спутника V" созданы на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые присутствовали ещё, когда людей на Земле было совсем немного.

"За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиарда. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов", — подчеркнул учёный.

Гинцбург напомнил, что человек может десятки раз заражаться аденовирусами в виде разных ОРЗ, но к невозможности зачатия и проблемам репродуктивной системы это не приводит.