"Отношения были токсичными": Отец россиянки Сапеги обвинил Протасевича в аресте дочери
По мнению мужчины, самым разумным решением в этой сложной ситуации будет компромисс — экстрадиция девушки из Белоруссии в Россию.
Софья Сапега. Фото © Соцсети
Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказал, как его дочь попала под влияние сооснователя признанного властями республики экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Интервью с мужчиной опубликовал RT.
По словам Андрея Сапеги, встреча Софьи с Романом была случайной, они познакомились не на протестах. Однако девушка начала помогать молодому человеку в работе, когда у них завязались отношения. Развивались они непросто, в какой-то момент пара даже рассталась, но потом снова сошлась.
"Я негативно отнёсся к этому союзу. По-моему, отношения были токсичными. Я считал, что отношения с такой неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего для моей дочери не означают. И как показали дальнейшие события, я оказался прав", — поделился Андрей Сапега.
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Отец рассказал, что не знал о поездке Софьи в Грецию с Романом. Родителям девушка сказала, что отправляется в путешествие с семейной парой.
"На тот момент я не знал, что она снова сошлась с Протасевичем. Я даже не подумал, что она может с ним лететь. Не ёкнуло моё отцовское сердце", — посетовал мужчина.
На днях Андрей Сапега обратился к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании дочери, однако мужчина отметил, что понимает всю сложность положения белорусского лидера, ведь девушку обвиняют по очень серьёзным статьям. В связи с этим, по мнению отца россиянки, самым разумным решением будет компромисс — экстрадиция Софьи в Россию.
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Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.
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