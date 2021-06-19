Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказал, как его дочь попала под влияние сооснователя признанного властями республики экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Интервью с мужчиной опубликовал RT.

По словам Андрея Сапеги, встреча Софьи с Романом была случайной, они познакомились не на протестах. Однако девушка начала помогать молодому человеку в работе, когда у них завязались отношения. Развивались они непросто, в какой-то момент пара даже рассталась, но потом снова сошлась.

"Я негативно отнёсся к этому союзу. По-моему, отношения были токсичными. Я считал, что отношения с такой неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего для моей дочери не означают. И как показали дальнейшие события, я оказался прав", — поделился Андрей Сапега.

Отец рассказал, что не знал о поездке Софьи в Грецию с Романом. Родителям девушка сказала, что отправляется в путешествие с семейной парой.

"На тот момент я не знал, что она снова сошлась с Протасевичем. Я даже не подумал, что она может с ним лететь. Не ёкнуло моё отцовское сердце", — посетовал мужчина.