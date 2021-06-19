Российские медики развеяли заблуждения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом в стране, часть жителей России заблуждается либо сомневается в том, есть ли у них противопоказания к вакцинации от ковида. Отечественные врачи в интервью kp.ru развеяли наиболее популярные мифы о противопоказаниях к прививанию.

В первую очередь граждане мотивируют отказ от вакцинации наличием букета хронических заболеваний. Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в данном случае прививаться можно и нужно, однако перед введением препарата от инфекции важно проконсультироваться с врачами. Также вакцинироваться необходимо в тот период, когда нет обострения. Врач с учётом имеющихся болезней подберёт подходящий препарат из тех, что существуют на данный момент.

Кроме того, россияне задаются вопросом, что делать, если возникла аллергия после введения первого компонента вакцины. По словам Пшеничной, такая реакция говорит о том, что не подходит конкретный препарат, но противопоказанием для прививки являться не может. Просто следует подобрать другую вакцину и сделать повторную прививку не ранее чем через три месяца. Исключение составляет только тяжёлая реакция, такая как отёк Квинке либо же анафилактический шок.

Нередко опасения по поводу прививания возникают у людей старшего возраста. Как уточняется, отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показала безболезненное или минимальное количество побочных эффектов у пожилых, поэтому возраст тоже не является помехой.

Также врачи отмечают, что прививаться от ковида можно и тем, кто имеет склонность к образованию тромбов. Иммунолог Николай Крючков сообщил, что при развитии инфекции угроза тромбоза резко увеличивается, поэтому таким пациентам следует вакцинироваться в первую очередь. Если заболевание не находится в стадии обострения, риска образования тромбов не будет.