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Юрист назвал лучший способ борьбы с хамами на дорогах

По словам Сергея Радько, обычно в подобных ситуациях двое виноватых.

19 июня, 01:40

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Летом на дорогах становится особенно жарко, ведь многие отправляются на дачи и в отпуска, образуются пробки, водители начинают сигналить, моргать фарами, резко тормозить и играть в шашки. Как противостоять автомобильному хамству, в эфире радио Sputnik рассказал автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

"Как правило, в таких ситуациях виноваты два водителя, и неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника", — отметил эксперт.

Юрист посоветовал избегать подобных ситуаций, соблюдая правила и проявляя осторожность. Это снизит вероятность конфликта и не даст повода автохаму устроить перепалку.

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Радько добавил, что, даже если вас наглым образом подрезали, гудеть не стоит. Это может только усугубить ситуацию.

"Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле лучше вообще не реагировать", — посоветовал адвокат.

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Радько отметил, что можно "слегка гуднуть", просто чтобы показать другому участнику движения его неправоту, но не более того.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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