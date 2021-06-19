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Байден не хочет верить, что ему запретят причащаться в католических храмах

С такой инициативой из-за того, что американский лидер поддерживает право на аборты, выступила Конференция католических епископов

19 июня, 03:32
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА

Президенту США Джо Байдену могут запретить участвовать в самом главном таинстве церкви — причастии. С такой инициативой на своём ежегодном съезде выступила Конференция католических епископов. Там недовольны, что глава Белого дома выступает за аборты, пишет газета The Washington Post.

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Однако сам американский президент не считает, что угроза его отлучения реальна.

"Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет", — сказал Байден в беседе с журналистами в Белом доме.

Выступающий за аборты демократ Байден — первый американский президент-католик примерно за 60 лет. Он регулярно посещает богослужения. В 2019 году ему было отказано в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина из-за поддержки права на аборт.

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Ранее Лайф писал о том, что в Польше официально запретили аборты по причине патологии плода, что привело к массовым протестам. Позже власти предложили компенсировать запрет абортов "комнатами плача" для беременных.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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