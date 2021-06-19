Байден не хочет верить, что ему запретят причащаться в католических храмах
С такой инициативой из-за того, что американский лидер поддерживает право на аборты, выступила Конференция католических епископов
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА
Президенту США Джо Байдену могут запретить участвовать в самом главном таинстве церкви — причастии. С такой инициативой на своём ежегодном съезде выступила Конференция католических епископов. Там недовольны, что глава Белого дома выступает за аборты, пишет газета The Washington Post.
Однако сам американский президент не считает, что угроза его отлучения реальна.
"Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет", — сказал Байден в беседе с журналистами в Белом доме.
Выступающий за аборты демократ Байден — первый американский президент-католик примерно за 60 лет. Он регулярно посещает богослужения. В 2019 году ему было отказано в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина из-за поддержки права на аборт.
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Ранее Лайф писал о том, что в Польше официально запретили аборты по причине патологии плода, что привело к массовым протестам. Позже власти предложили компенсировать запрет абортов "комнатами плача" для беременных.
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