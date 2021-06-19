Байден не хочет верить, что ему запретят причащаться в католических храмах

Президенту США Джо Байдену могут запретить участвовать в самом главном таинстве церкви — причастии. С такой инициативой на своём ежегодном съезде выступила Конференция католических епископов. Там недовольны, что глава Белого дома выступает за аборты, пишет газета The Washington Post.

Однако сам американский президент не считает, что угроза его отлучения реальна.

"Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет", — сказал Байден в беседе с журналистами в Белом доме.