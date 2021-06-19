Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку нашли мёртвой

Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку Кэтрин Сироу обнаружили мёртвой. Об этом сообщили волонтёры, пишут Ni Mash и телеграм-канал " Нижний №1 ".

Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры

Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".