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Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку нашли мёртвой

Кэтрин Сироу исчезла 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского.

19 июня, 04:25
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку Кэтрин Сироу обнаружили мёртвой. Об этом сообщили волонтёры, пишут Ni Mash и телеграм-канал "Нижний №1".

Подробности гибели девушки пока неизвестны.

Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры

Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры

Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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