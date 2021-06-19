Четыре года копили на чёрный день: Под Новосибирском мошенницы прочитали пожилой паре стихи и украли миллион рублей
Пенсионеры признались, что сидели "как заворожённые" и даже подумать не могли, что в этот момент их обчищают.
Фото © Pixabay
В Новосибирской области мошенницы украли у пожилой супружеской пары миллион рублей, который те четыре года копили на чёрный день. Как сообщает kp.ru, Антонина и Иван Гридневы переехали из частного дома в квартиру в рабочем посёлке Сузун, после чего начали откладывать деньги. Каждый месяц пенсионеры заматывали их в простыню и убирали в шкаф, поскольку в банк ходить было уже тяжело.
Однажды к пожилым супругам пришли две девушки: "одна — блондинка с распущенными волосами, вторая — чёрненькая с короткой стрижкой, чем-то на цыганку похожа". Их лица рассмотреть не удалось из-за медицинских масок. Гостьи представились сотрудницами благотворительного фонда и предложили помощь. После этого они прошли на кухню и завели обстоятельную беседу: предлагали поездку в санаторий со скидкой, так как муж и жена являются пенсионерами, а затем предложили сфотографироваться.
"А я как сердцем чувствовала подвох, но меня уговорили", — отметила Антонина Гриднева.
После этого злоумышленницы ушли, но спустя пару минут вернулись и сказали, что забыли прочитать стихи.
"Мы как будто завороженные сидели. Я даже подумать не могла, что в этот момент мошенница залезет в шкаф и заберёт все наши сбережения", — добавила обманутая женщина.
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Пенсионеры не сразу поняли, что их обокрали, это выяснилось, когда они решили положить деньги с очередной пенсии к остальным средствам, лежавшим в шкафу. Но там оказалось пусто. После этого супруги обратились с заявлением в полицию. Искали даже с собаками, но не нашли. Сейчас правоохранители продолжают поиск злоумышленниц, чтобы вернуть пожилым людям деньги.
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