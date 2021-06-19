Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Видео с места крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места смертельной жёсткой посадки самолёта в Кузбассе.

По информации Лайфа, борт принадлежит ДОСААФ. С аэродрома Танай он вылетел для тренировочных прыжков.

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По предварительным данным, погибло семь человек, в том числе два пилота, пострадало 17 человек. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.