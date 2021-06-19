НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

По предварительным данным, жертвами трагедии стали семь человек, в том числе двое пилотов.

19 июня, 05:15

Фото © LIFE

Видео с места крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места смертельной жёсткой посадки самолёта в Кузбассе.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

1 / 7

По информации Лайфа, борт принадлежит ДОСААФ. С аэродрома Танай он вылетел для тренировочных прыжков.

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По предварительным данным, погибло семь человек, в том числе два пилота, пострадало 17 человек. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

сегодня в 05:54

Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта

сегодня в 05:38

Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

сегодня в 05:28

В Казани студентка обвинила руководство вуза в том, что её не допустили к зачёту из-за ярких волос и шорт "как трусы"

сегодня в 06:08

Мама, которая выпивала 10 бутылок вина за неделю, отказалась от алкоголя, и вот результат спустя 3 года

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1