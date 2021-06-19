Число погибших при крушении самолёта в Кузбассе возросло до 7

До семи возросло число жертв при жёсткой посадке самолёта Л-410 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли", — говорится в сообщении.