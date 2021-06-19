Число погибших при крушении самолёта в Кузбассе возросло до 7
Причины происшествия пока не известны. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.
До семи возросло число жертв при жёсткой посадке самолёта Л-410 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о четырёх жертвах, среди которых два пилота, и 17 пострадавших. По словам спасателей, самолёт взлетел с аэродрома Танай, на его борту находились парашютисты. В районе села Журавлёво борт совершил жёсткую посадку. Причины происшествия пока не известны. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.
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