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Число погибших при крушении самолёта в Кузбассе возросло до 7

Причины происшествия пока не известны. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.

19 июня, 04:52
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

До семи возросло число жертв при жёсткой посадке самолёта Л-410 в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли", — говорится в сообщении.

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Напомним, ранее сообщалось о четырёх жертвах, среди которых два пилота, и 17 пострадавших. По словам спасателей, самолёт взлетел с аэродрома Танай, на его борту находились парашютисты. В районе села Журавлёво борт совершил жёсткую посадку. Причины происшествия пока не известны. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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