Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что четыре человека, пострадавших при крушении самолёта в районе села Журавлёво, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Это был тренировочный полёт. По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё четверо в тяжёлом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают", — отметил глава региона.

Цивилёв выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что весь регион скорбит вместе с ними.