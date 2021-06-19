Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта
По словам главы региона, на борту находилось девятнадцать человек, четверо из них погибли. Он отметил, что причины происшествия устанавливаются.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что четыре человека, пострадавших при крушении самолёта в районе села Журавлёво, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом он написал в "Инстаграме".
"Это был тренировочный полёт. По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё четверо в тяжёлом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают", — отметил глава региона.
Цивилёв выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что весь регион скорбит вместе с ними.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По данным некоторых СМИ, погибло семь человек, в том числе два пилота. Однако, как уточняет источник Лайфа в экстренных службах, в результате крушения погибло 4 человека. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ.
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