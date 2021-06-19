НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта

По словам главы региона, на борту находилось девятнадцать человек, четверо из них погибли. Он отметил, что причины происшествия устанавливаются.

19 июня, 05:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sergey_tsivilev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergey_tsivilev</a></p>

Фото © Instagram / sergey_tsivilev

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что четыре человека, пострадавших при крушении самолёта в районе села Журавлёво, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Это был тренировочный полёт. По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё четверо в тяжёлом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают", — отметил глава региона.

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Цивилёв выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что весь регион скорбит вместе с ними.

Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По данным некоторых СМИ, погибло семь человек, в том числе два пилота. Однако, как уточняет источник Лайфа в экстренных службах, в результате крушения погибло 4 человека. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

сегодня в 05:54

Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

сегодня в 05:28

В Казани студентка обвинила руководство вуза в том, что её не допустили к зачёту из-за ярких волос и шорт "как трусы"

сегодня в 06:08

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американской студентки

сегодня в 05:16

Мама, которая выпивала 10 бутылок вина за неделю, отказалась от алкоголя, и вот результат спустя 3 года

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1