Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе
На борту в момент аварии находилось девятнадцать человек, включая двух членов экипажа.
Экипаж самолёта Л-410, совершившего жёсткую посадку в Кемеровской области, после взлёта сообщил об отказе одного из двигателей и стал совершать стандартную процедуру по возврату на аэродром. Однако в процессе разворота столкнулся с лесным массивом, что и стало причиной смертельного крушения. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что на борту в момент трагедии находилось 19 человек, из которых двое — члены экипажа, а 17 — парашютисты, которые должны были выполнять тренировочные прыжки.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По данным некоторых СМИ, погибло семь человек, в том числе два пилота. Однако, как уточняет источник Лайфа в экстренных службах, в результате крушения погибло 4 человека. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ.
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