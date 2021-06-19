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Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

На борту в момент аварии находилось девятнадцать человек, включая двух членов экипажа.

19 июня, 05:28
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Экипаж самолёта Л-410, совершившего жёсткую посадку в Кемеровской области, после взлёта сообщил об отказе одного из двигателей и стал совершать стандартную процедуру по возврату на аэродром. Однако в процессе разворота столкнулся с лесным массивом, что и стало причиной смертельного крушения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что на борту в момент трагедии находилось 19 человек, из которых двое — члены экипажа, а 17 — парашютисты, которые должны были выполнять тренировочные прыжки.

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. По данным некоторых СМИ, погибло семь человек, в том числе два пилота. Однако, как уточняет источник Лайфа в экстренных службах, в результате крушения погибло 4 человека. На место инцидента вылетел вертолёт со спасателями. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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