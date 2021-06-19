Стала известна причина смертельного крушения самолёта в Кузбассе

Экипаж самолёта Л-410, совершившего жёсткую посадку в Кемеровской области, после взлёта сообщил об отказе одного из двигателей и стал совершать стандартную процедуру по возврату на аэродром. Однако в процессе разворота столкнулся с лесным массивом, что и стало причиной смертельного крушения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что на борту в момент трагедии находилось 19 человек, из которых двое — члены экипажа, а 17 — парашютисты, которые должны были выполнять тренировочные прыжки.