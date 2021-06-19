В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американской студентки
Злоумышленник показал правоохранителям место, где было обнаружено тело убитой. Также стали известны причины преступления.
Кэтрин Сироу. Фото © Соцсети
В Нижегородской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве студентки из США Кэтрин Сироу, пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал "Полковник Трифонов".
"Он же [задержанный] указал место, где полицейские обнаружили тело Кэтрин. Убийство произошло на бытовой почве", — уточняется в сообщении.
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Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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