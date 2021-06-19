В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американской студентки

В Нижегородской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве студентки из США Кэтрин Сироу, пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал "Полковник Трифонов".

"Он же [задержанный] указал место, где полицейские обнаружили тело Кэтрин. Убийство произошло на бытовой почве", — уточняется в сообщении.