НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американской студентки

Злоумышленник показал правоохранителям место, где было обнаружено тело убитой. Также стали известны причины преступления.

19 июня, 05:16
<p>Кэтрин Сироу. Фото © Соцсети</p>

Кэтрин Сироу. Фото © Соцсети

В Нижегородской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве студентки из США Кэтрин Сироу, пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал "Полковник Трифонов".

"Он же [задержанный] указал место, где полицейские обнаружили тело Кэтрин. Убийство произошло на бытовой почве", — уточняется в сообщении.

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пропавшую в Нижнем Новгороде американскую студентку нашли мёртвой

сегодня в 04:25

В Петербурге полиция задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации

вчера в 21:17

В Казани студентка обвинила руководство вуза в том, что её не допустили к зачёту из-за ярких волос и шорт "как трусы"

сегодня в 06:08

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

сегодня в 05:54

Мама, которая выпивала 10 бутылок вина за неделю, отказалась от алкоголя, и вот результат спустя 3 года

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1