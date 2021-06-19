Крушение самолёта Л-410 в Кемеровской области произошло вскоре после взлёта. Об этом сообщил начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

"Если у него (самолёта. — Прим. Лайфа) был отказ двигателя, он бы произвёл экстренное торможение, если бы на взлёте. Отказ произошёл уже после отрыва. Он выполнял разворот на посадку, на 180 градусов. Скорее всего, высоты не хватило", — пояснил он в беседе с Лайфом.

Сотрудники авиационного поисково-спасательного центра уже эвакуировали тяжёлых пострадавших в Ленинск-Кузнецкий, подчеркнул собеседник. По его словам, в причинах авиакатастрофы будут разбираться уже компетентные органы.

Как отметил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Антон Кошляк, на борту в момент аварии находилось девятнадцать человек, включая двух пилотов. По его словам, в 10:17 экипаж воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, и при заходе на посадку произошло столкновение с лесным массивом. По данному факту проверку будет проводить военная прокуратура, добавил Кошляк.

В свою очередь, СК уже начал проводить доследственную проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.