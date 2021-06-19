"Высоты не хватило": Военные эксперты назвали причину крушения самолёта под Кемеровом
Сотрудники авиационного поисково-спасательного центра уже эвакуировали тяжёлых пострадавших в Ленинск-Кузнецкий. СК начал проводить доследственную проверку по факту происшествия, на месте ЧП работает следственная группа.
Крушение самолёта Л-410 в Кемеровской области произошло вскоре после взлёта. Об этом сообщил начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.
"Если у него (самолёта. — Прим. Лайфа) был отказ двигателя, он бы произвёл экстренное торможение, если бы на взлёте. Отказ произошёл уже после отрыва. Он выполнял разворот на посадку, на 180 градусов. Скорее всего, высоты не хватило", — пояснил он в беседе с Лайфом.
Сотрудники авиационного поисково-спасательного центра уже эвакуировали тяжёлых пострадавших в Ленинск-Кузнецкий, подчеркнул собеседник. По его словам, в причинах авиакатастрофы будут разбираться уже компетентные органы.
Как отметил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Антон Кошляк, на борту в момент аварии находилось девятнадцать человек, включая двух пилотов. По его словам, в 10:17 экипаж воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, и при заходе на посадку произошло столкновение с лесным массивом. По данному факту проверку будет проводить военная прокуратура, добавил Кошляк.
В свою очередь, СК уже начал проводить доследственную проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло 4 человека, ещё 15 — пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
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