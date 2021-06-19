Разбившийся под Кемеровом самолёт совершал четвёртый вылет за день и был исправен
По нашим данным, около полутора месяцев назад воздушное судно проходило техосмотр при переводе на весенне-летний период. Пилота и погибших парашютистов характеризуют как очень опытных.
Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев (слева) и Алексей Рыбальченко (справа). Фото © Соцсети
Потерпевший крушение в Кузбассе самолёт Л-410 совершал четвёртый вылет за день и был исправен. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, погибшего пилота рухнувшего воздушного судна 53-летнего Александра Шейкина характеризуют как очень опытного. Он был инструктором курсантов Барнаульского института авиации. Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко были инструкторами на аэродроме Танай. По словам источника, в сумме у них за плечами было около восьми тысяч прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике.
Также нам стало известно, что около полутора месяцев назад самолёт проходил техосмотр при переводе на весенне-летний период.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
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