НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Разбившийся под Кемеровом самолёт совершал четвёртый вылет за день и был исправен

По нашим данным, около полутора месяцев назад воздушное судно проходило техосмотр при переводе на весенне-летний период. Пилота и погибших парашютистов характеризуют как очень опытных.

19 июня, 07:28
<p>Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев (слева) и Алексей Рыбальченко (справа). Фото © Соцсети </p>

Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев (слева) и Алексей Рыбальченко (справа). Фото © Соцсети

Потерпевший крушение в Кузбассе самолёт Л-410 совершал четвёртый вылет за день и был исправен. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, погибшего пилота рухнувшего воздушного судна 53-летнего Александра Шейкина характеризуют как очень опытного. Он был инструктором курсантов Барнаульского института авиации. Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко были инструкторами на аэродроме Танай. По словам источника, в сумме у них за плечами было около восьми тысяч прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике.

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

Также нам стало известно, что около полутора месяцев назад самолёт проходил техосмотр при переводе на весенне-летний период.

Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Один рабочий погиб в результате выброса метана на шахте в Кузбассе

сегодня в 06:54

"Высоты не хватило": Военные эксперты назвали причину крушения самолёта под Кемеровом

сегодня в 06:30

Изнасиловал, а потом зарезал: Лайф узнал подробности жестокого убийства американской студентки в Нижегородской области

сегодня в 06:39

Эксперты ЭИСИ рассказали, чего ждать от выборов в Госдуму

сегодня в 07:10

Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1