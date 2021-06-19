Разбившийся под Кемеровом самолёт совершал четвёртый вылет за день и был исправен

Потерпевший крушение в Кузбассе самолёт Л-410 совершал четвёртый вылет за день и был исправен. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, погибшего пилота рухнувшего воздушного судна 53-летнего Александра Шейкина характеризуют как очень опытного. Он был инструктором курсантов Барнаульского института авиации. Погибшие парашютисты Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко были инструкторами на аэродроме Танай. По словам источника, в сумме у них за плечами было около восьми тысяч прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике.