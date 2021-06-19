Эксперты ЭИСИ рассказали, чего ждать от выборов в Госдуму

По их мнению, предстоящая кампания будет сильно отличаться от всех предыдущих, ведь пандемия делает её интерактивной, а результат — непредсказуемым.

Эксперты ЭИСИ на круглом столе в онлайн-формате "Накануне съездов. Начало избирательной кампании" обсудили прогнозы политического рынка. Рассуждая о возможности сенсаций, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что на старте избирательных кампаний резкие эмоции не полезны.

"Многое будет зависеть от конфигурации лидерской части списка "Единой России", здесь возможны самые интересные варианты. Информация, что президент будет очно присутствовать на съезде, о многом говорит. Завтрашние решения (круглый стол проходил 18 июня, съезд состоится 19-го. — Прим. Лайфа) во многом сформируют драматургию избирательной кампании", — отметил политолог.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что предстоящая кампания будет сильно отличаться от всех предыдущих, ведь пандемия делает её интерактивной, а результат — непредсказуемым.

"Что касается запроса на обновление и новые лица в Госдуме, по предварительным экспертным оценкам, 168 человек из ныне действующих депутатов — в красной "непереизбираемой" зоне. В зелёной зоне — чуть больше ста", — отметил эксперт.

В свою очередь, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына считает, что курс государства на эффективность и человекоцентричность потребовал кадрового обновления и на решение этой задачи работают Школа губернаторов и конкурс "Лидеры России".

"Сегодня мы уже видим системное обновление в губернаторском корпусе и можем говорить о новом доминирующем архетипе главы региона — губернаторе новой волны. Такие руководители отличаются близостью к людям, эффективностью и умением решать проблемы: именно в этих характеристиках состоит ключевой запрос жителей. Логично, что сформированную по новому запросу людей исполнительную власть должна дополнить и новая законодательная", — полагает Кислицына.

По её мнению, лидером обновления является "Единая Россия". Говоря о результатах праймериз, эксперт обратила внимание на тенденцию к выбору "социальных" кандидатов, то есть врачей, волонтёров, общественников, представителей социально ориентированного бизнеса. По её мнению, это свидетельствует о появлении концепции депутатов новой волны, которая является осмыслением новой управленческой и кадровой политики государства.