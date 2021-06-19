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В России впервые с 31 января выявили почти 18 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки полностью выздоровело 10 684 человека, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 4 861 343.

19 июня, 08:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 17 906 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отметим, что это максимальное количество новых случаев, зафиксированное с 31 января текущего года. При этом у 17,9% пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — болезнь выявили у 9120 человек. На втором месте по количеству заболевших Подмосковье (+1456), затем Санкт-Петербург (+996), Нижегородская область (+231) и Республика Бурятия (+226).

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При этом за прошедшие сутки полностью выздоровело 10 684 человека, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 4 861 343. За всё время в России зафиксировали 5 299 215 случаев коронавируса, зарегистрировали 128 911 летальных исходов, из которых 466 — за последние 24 часа.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала оптимальные сроки для ревакцинации от коронавируса. По её словам, такую процедуру рекомендуется проводить через полгода после первой иммунизации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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