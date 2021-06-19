При крушении самолёта в Кузбассе пострадал бизнесмен Тимур Франк

При крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области с парашютистами на борту пострадал крупный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк. Об этом Лайфу сообщил источник. Предпринимателя госпитализировали.