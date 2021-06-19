При крушении самолёта в Кузбассе пострадал бизнесмен Тимур Франк
Предпринимателя госпитализировали. По данным СМИ, мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Тимур Франк. Фото © Пресс-служба разреза "Кузнецкий Южный"
При крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области с парашютистами на борту пострадал крупный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк. Об этом Лайфу сообщил источник. Предпринимателя госпитализировали.
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По данным ТАСС, Франка увезли в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, его состояние оценивается как тяжёлое, проводятся обследования. Собеседник агентства уточнил, что бизнесмен получил множественные травмы.
Франк является совладельцем ООО "Альфа", которому принадлежит около 44% акций угольного разреза "Кузнецкий Южный.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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