Очевидцы рассказали, как спасали парашютистов после крушения самолёта под Кемеровом. Видео © LIFE

Одними из первых, кто бросился оказывать помощь пострадавшим при крушении самолёта в Кемеровской области, стали очевидцы происшествия. О том, как это происходило, Лайфу рассказал один из местных жителей.

По его словам, он сразу заметил, как воздушное судно начало падать. Ещё находясь в небе, оно завалилось на одно крыло и вскоре быстро рухнуло. После этого мужчина вместе с супругой и сыном незамедлительно выехали на место происшествия помогать спасателям.

"Креном у него (самолёта. — Прим. Лайфа) крыло завалилось, и он быстро рухнул. У меня сын работает в пожарке, я ему об этом сказал, машину завели и все втроём поехали. Когда туда приехали, там уже всех ребят, которые были живые, спасатели растащили от самолёта. Мы ещё успели двоих с сыном вытащить", — рассказал собеседник Лайфа.