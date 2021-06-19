"Успели двоих с сыном вытащить": Очевидец рассказал Лайфу, как спасал парашютистов после крушения самолёта под Кемеровом
По словам собеседника, ещё находясь в небе, воздушное судно завалилось на одно крыло, а вскоре быстро рухнуло. После этого мужчина вместе с супругой и сыном незамедлительно выехали на место происшествия помогать спасателям.
Очевидцы рассказали, как спасали парашютистов после крушения самолёта под Кемеровом. Видео © LIFE
Одними из первых, кто бросился оказывать помощь пострадавшим при крушении самолёта в Кемеровской области, стали очевидцы происшествия. О том, как это происходило, Лайфу рассказал один из местных жителей.
По его словам, он сразу заметил, как воздушное судно начало падать. Ещё находясь в небе, оно завалилось на одно крыло и вскоре быстро рухнуло. После этого мужчина вместе с супругой и сыном незамедлительно выехали на место происшествия помогать спасателям.
"Креном у него (самолёта. — Прим. Лайфа) крыло завалилось, и он быстро рухнул. У меня сын работает в пожарке, я ему об этом сказал, машину завели и все втроём поехали. Когда туда приехали, там уже всех ребят, которые были живые, спасатели растащили от самолёта. Мы ещё успели двоих с сыном вытащить", — рассказал собеседник Лайфа.
Ранее нам стало известно, что разбившийся самолёт совершал четвёртый вылет за день и был исправен. По нашим данным, около полутора месяцев назад воздушное судно проходило техосмотр при переводе на весенне-летний период. Пилота и погибших парашютистов характеризуют как очень опытных.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
Комментариев: 0