Захарова назвала "мазохистами" власти Украины после слов о масштабности "Крымской платформы"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины "мазохистами" после того, как министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымская платформа" станет самым масштабным событием международного уровня в истории страны.

"От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Мазохисты", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова также отметила, что раньше Украина хотела вернуть Крым, а сейчас её желания стали скромнее — просто нужно яркое мероприятие.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о нежелании страны принимать Крым в советские времена. По его словам, Киев предполагал, что с полуостровом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотел включать его в состав республики.