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В Киеве заявили об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО

Глава украинского МИДа считает, что Москва будет противостоять желанию Незалежной стать членом Североатлантического альянса, однако Украина "пройдёт этот путь" и всё-таки вступит туда.

17 июня, 23:26
<p>Фото © ТАСС / CTK</p>

Фото © ТАСС / CTK

Россия не имеет права наложить вето на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем", — сказал он в эфире телеканала "1+1".

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По словам Кулебы, Москва будет противостоять желанию Киева стать членом Североатлантического альянса, однако Украина "пройдёт этот путь" и вступит в НАТО. С Россией необходимо считаться, но она не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в альянс, заключил политик.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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