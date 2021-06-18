В Киеве заявили об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
Глава украинского МИДа считает, что Москва будет противостоять желанию Незалежной стать членом Североатлантического альянса, однако Украина "пройдёт этот путь" и всё-таки вступит туда.
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Россия не имеет права наложить вето на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем", — сказал он в эфире телеканала "1+1".
По словам Кулебы, Москва будет противостоять желанию Киева стать членом Североатлантического альянса, однако Украина "пройдёт этот путь" и вступит в НАТО. С Россией необходимо считаться, но она не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в альянс, заключил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная заслуживает стать полноправным членом НАТО.
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