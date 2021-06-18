Байден объявил 19 июня национальным праздником в честь отмены рабства

Президент США Джо Байден подписал указ о признании национальным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемого 19 июня. Таким образом, этот день теперь официально является выходным.

"Сегодня мы провозглашаем 19 Июня тем, чем оно должно быть, — федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днём независимости, Днём труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали", — отметил глава Белого дома.

Байден признался, что очень рад единой позиции Демократической и Республиканской партий, которые поддержали идею нового праздника в конгрессе. Глава Белого дома выразил надежду, что это начало изменений в США. По словам Байдена, "великие страны не игнорируют свои наиболее болезненные моменты".

При этом, как уточнили в административно-бюджетном управлении американской администрации, так как 19 июня выпадает на субботу, выходной переносится на 18 июня.