Матч Россия — Дания на Евро-2020 будет судить лучший французский арбитр
Встреча состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
Фото © EPA / TASS
Главным арбитром на матч группы B чемпионата Европы между сборными России и Дании назначен француз Клеман Тюрпен. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
На линиях помощниками арбитра будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. За систему VAR будет отвечать ещё один представитель Франции — Франсуа Летесье. Резервным судьёй назначен швейцарец Сандро Шерер.
Встреча сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
По итогам минувшего сезона Тюрпен был признан лучшим арбитром чемпионата Франции. В конце мая он судил финальный матч Лиги Европы в польском Гданьске, в той игре "Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (в серии пенальти 11:10).
На Евро-2020 француз ранее обслуживал матч между сборными Уэльса и Швейцарии, который состоялся в Баку. Встреча завершилась вничью (1:1).
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