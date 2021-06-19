Матч Россия — Дания на Евро-2020 будет судить лучший французский арбитр

Главным арбитром на матч группы B чемпионата Европы между сборными России и Дании назначен француз Клеман Тюрпен. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На линиях помощниками арбитра будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. За систему VAR будет отвечать ещё один представитель Франции — Франсуа Летесье. Резервным судьёй назначен швейцарец Сандро Шерер.

Встреча сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона Тюрпен был признан лучшим арбитром чемпионата Франции. В конце мая он судил финальный матч Лиги Европы в польском Гданьске, в той игре "Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (в серии пенальти 11:10).