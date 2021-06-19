После крушения самолёта в Кузбассе возбудили уголовное дело, полёты Л-410 приостановлены
На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и ДОСААФ, военной и транспортной прокуратуры. Ход расследования ЧП поставлен на контроль.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Кемеровской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственными органами СК России по факту авиапроисшествия, произошедшего сегодня с самолётом Л-410, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — указали в СК, отметив, что ход расследования поставлен на контроль.
Вместе с тем в ДОСААФ России приняли решение временно приостановить полёты Л-410 до выяснения обстоятельств трагедии. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы организации. По его словам, по предварительной информации, причиной трагедии могла стать техническая поломка воздушного судна.
На месте происшествия сейчас работают МЧС, военная и транспортная прокуратура, а также сотрудники регионального отделения ДОСААФ. Кроме того, к расследованию инцидента также подключилась комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России.
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Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
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