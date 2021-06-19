После крушения самолёта в Кузбассе возбудили уголовное дело, полёты Л-410 приостановлены

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Кемеровской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственными органами СК России по факту авиапроисшествия, произошедшего сегодня с самолётом Л-410, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — указали в СК, отметив, что ход расследования поставлен на контроль.









Вместе с тем в ДОСААФ России приняли решение временно приостановить полёты Л-410 до выяснения обстоятельств трагедии. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы организации. По его словам, по предварительной информации, причиной трагедии могла стать техническая поломка воздушного судна.

